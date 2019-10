Sambista Diogo Nogueira e espetáculo Lub Dub  são atrações do Fasp 2019

Na sexta-feira (15), o cantor apresenta o show “Tá faltando o quê” com seus maiores sucessos - Foto: Divulgação

http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2019/10/28.10.19-ATRAÇÕES-FASP.-PORTAL.mp3

Campo Grande (MS) – O sambista Diogo Nogueira, indicado ao Grammy Latino por todos os seus álbuns – prêmio que venceu duas vezes, é uma das atrações do 15º Festival América do Sul Pantanal (FASP).

No dia 15, sexta-feira, o cantor apresenta o show “Tá faltando o quê” com seus maiores sucessos, como “Alma Boêmia”, “Clareou” e o grande hit “Pé na Areia”, que atualmente tem mais de 31 milhões de visualizações no Youtube.

Também na sexta-feira, dia 15, às 18 horas, no Palco Jardim, instalado na Praça da Independência, será apresentado o espetáculo Lub Dub, do Balé Teatro Castro Alves. Fazendo uma referência ao som percussivo das batidas do coração, o Lub Dub estreou em abril de 2017, em Salvador. Com coreografia e trilha sonora original do dançarino, coreógrafo, compositor e ex-rapper sul-coreano Jae Duk Kim, o espetáculo cria uma cena contemporânea vibrante e poética, promovendo a interação das culturas afro-brasileira e sul-coreana.

Para a medicina os dois primeiros (ou principais) sons do coração são denominados LUB e DUB (ou dup) e são a bolha produzida pela abertura e fechamento das válvulas que permitem a passagem do sangue. Assim, Lub Dub é uma metáfora sobre a vida, sobre a própria humanidade e sua energia vital, que motiva e sustenta o movimento do corpo: o corpo que pulsa, medita, protesta e luta, utilizando a percussão como motivação sonora.

Com programação intensa, gratuita e totalmente aberta ao público, o Festival América do Sul Pantanal, que acontece entre os dias 14 e 17 de novembro, contará com apresentações musicais em três palcos especiais: Integração, onde ocorrem os maiores espetáculos; Moinho Cultural, com um som mais “intimista”; e em Ladário, cidade irmã que mais uma vez participa de forma integral do evento. Também haverá espaços específicos para grupos teatrais, circenses e de dança, além dos pavilhões das Artes Visuais e da Economia Criativa.