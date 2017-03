Sambista Arlindo Cruz continua internado em estado grave após AVC

O cantor Arlindo Cruz, que sofreu ontem (17) um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico, permanece internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da Casa de Saúde São José, no Humaitá, zona sul do Rio de Janeiro. Na noite passada, ele foi submetido a um procedimento cirúrgico, para a instalação de um cateter cerebral com objetivo de monitorar sua pressão intracraniana. Segundo a assessoria de imprensa do cantor, o procedimento foi realizado com sucesso e o quadro dele é grave, porém estável.

Arlindo Cruz, de 58 anos, passou mal em sua casa e foi levado por uma ambulância do Corpo de Bombeiro para a Coordenação de Emergência Regional (CER) da Barra da Tijuca. Através de exame de tomografia computadorizada cerebral, a equipe médica diagnosticou o AVC hemorrágico e após o quadro ter sido estabilizado o cantor foi transferido para a Casa de Saúde São José.

Compositor e cantor de samba, o carioca Arlindo Cruz começou a trabalhar profissionalmente como músico ainda adolescente, tocando cavaquinho e violão. Integrou por 12 anos o grupo Fundo de Quintal, do qual se desligou em 1993 para iniciar uma carreira solo.

Autor de sambas-enredo de sua escola de coração, o Império Serrano, e de outras agremiações, Arlindo Cruz tem, além de seus próprios discos, composições gravadas por intérpretes como Zeca Pagodinho e Beth Carvalho.

Em 2015, ganhou o 16º Prêmio da Música Brasileira, na categoria melhor cantor de samba.

Veja Também

Comentários