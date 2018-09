Samba, pop e rock nacional animam as noites no Sesc Morada dos Baís

Divulgação

O primeiro show da semana, dia 26, é com o Quarteto Samba Choro, que resgata a mais autêntica música brasileira, preservando sua qualidade e ao mesmo tempo procurando agregar valores regionais. O músico leva ao público algumas de suas composições, além de reunir clássicos do chorinho.





Quinta, 27, tem o rock da Banda Pulse relembra os clássicos da banda inglesa Pink Floyd que dominou o cenário musical dos anos 70. A banda se destaca pelos recursos técnicos e musicais e conta com Raphael Valente (Voz e Violão), Daniel Bueno (bateria), Michel Scuira (Contra-Baixo), Bruno Freitas (Teclados), Marcio Armoa (Guitarra) e Bruna Maia (Backing Vocal).



Na sexta-feira, 28, para celebrar a chegada do fim de semana tem Ju Souc, multi-instrumentista que se destaca no cenário musical. Com ela, os músicos Márcio Alves, na percussão e Renan Nonato, no acordeom e voz. O repertório pop rock varia entre músicas autorais do primeiro disco, músicas novas e releituras de artistas consagrados.



Sábado é a vez da Haiwanna subir ao palco. São mais de 20 anos de bagagem com influência das grandes bandas do rock nacional brasileiro dos anos 80. A banda promete animar a plateia com os grande s clássicos do Legião Urbana, Barão Vermelho e Engenheiros do Hawaii.