Samba Negabi abre programação da próxima semana no Sesc Morada dos Baís

Grupo Negabi se apresenta na quarta-feira - Divulgação

A próxima semana terá cardápio musical eclético no Sesc Morada dos Baís, estilos com entrada gratuita. Chegue cedo, pois a lotação é de 350 pessoas.

A animação começa com o samba de Negabi, na quarta, dia 17. Uma das principais intérpretes do samba local, com sua voz potente, leva no repertório desde Clara Nunes, Beth Carvalho, Alcione, Fundo de Quintal, Leci Brandão, Martinho da Vila, Martinalia, Zeca Pagodinho. Para Negabi, se apresentar no Sesc é uma “oportunidade de apresentar o trabalho levantando a bandeira do samba no MS, em um espaço lindo que respira cultura”.

Quinta, 18, é dia do bluesman Zé Pretim, ícone do blues sul-mato-grossense, com um som de primeira composto por grandes clássicos da música brasileira.

Sexta,19, tem novidade, com Kleber & Ruan, dupla sertaneja de destaque em Campo Grande, que vem despontando no interior do Mato Grosso do Sul e na Região Centro-Oeste. Eles prometem um show nostálgico, com repertório repleto de sertanejo raiz e grandes clássicos como Sérgio Reis, Almir Sater, João Mineiro & Marciano, Délio e Delinha, Matogrosso e Matias e muito mais.

A programação se encerra no sábado, 20, com a banda Farrapos e Trapos que faz um resgate ao velho e bom rock n’roll. “A banda foi formada em 2013 para resgatar aquele rock precursor, 100% nacional, como Ira, Paralamas e Cazuza, mas também traz músicos como Charlie Brown Júnior e Teatro Mágico, atendendo a galera mais jovem”, diz o vocalista Luiz Acosta Ribeiro.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20 horas. Acompanhe a programação no site sesc.ms