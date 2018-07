Samba, forró, rock e blues são os ritmos da próxima semana no Sesc Morada dos Baís

Quem encerra a semana musical no sábado, dia 21, é a cantora de blues e soul Erika Espíndola com releituras de sucessos e também músicas próprias, além de participações especiais ao longo do show - Divulgação

Quarta-feira, 18 de julho, tem o samba de Negabi, com um repertório cheio de pérolas entoado pela voz suave e envolvente da cantora. De Clara Nunes à Alcione, o show contempla sucessos de ícones do samba embalando e emocionando o público.



Quinta, 19, tem a voz doce de Karina Marques. No repertório, uma mistura de rock, pop, folk, samba e clássicos nacionais e internacionais dos anos 80, 90 e dos anos 2000. O repertório de Karina foi construído ao longo de 20 anos garimpando e lapidando músicas, além disso é norteado pela percepção de aceitação do público. Fórmula perfeita para uma noite animada.



Para quem gosta de rock nacional, sexta, 20, tem Os Walkirias, que levam músicas autorais, mesclada aos grandes sucessos da música brasileira da década de oitenta e noventa. A apresentação mistura vários estilos musicais e promete animar o público.



Quem encerra a semana musical no sábado, dia 21, é a cantora de blues e soul Erika Espíndola com releituras de sucessos e também músicas próprias, além de participações especiais ao longo do show.