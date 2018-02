Samba-enredo será primeiro critério de desempate na apuração das escolas do RJ

O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), Jorge Castanheira, disse que o carnaval de 2018, apesar da falta de apoio financeiro da prefeitura carioca, foi espetacular - Cristina Indio do Brasil/Agência Brasil

O samba-enredo será o quesito de desempate durante a apuração das notas para a escolha das campeãs dos desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. O critério foi definido hoje (14) em sorteio. A apuração começará às 15h30, na Marquês de Sapucaí.

Pela ordem, os outros dois quesitos que servirão para desempatar as escolas são fantasia e harmonia. O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), Jorge Castanheira, disse que o carnaval de 2018, apesar da falta de apoio financeiro da prefeitura carioca, foi espetacular.

“As escolas fizeram um trabalho com muita dedicação e esforço e, graças a Deus, deu tudo certo. A gente está pedindo a Deus para tudo correr bem para ter uma grande apuração e tranquilidade para tocar o carnaval no sábado das campeãs”.

De acordo com a Liesa, as seis primeiras classificadas voltarão a se apresentar no Sambódromo no sábado (17), no desfile das campeãs. As duas últimas colocadas caem para o grupo de acesso.