Samba de Zé da Vila abre programação especial de Carnaval hoje na Morada dos Baís

Grupo Sampri se apresenta na sexta-feira - Divulgação

O Carnaval toma conta do Sesc Morada dos Baís nesta semana, com apresentações de sambistas todas as noites e no sábado, 22, matinê para a criançada, tudo com entrada gratuita. As apresentações noturnas começam às 19h30 e a matinê vai de 14h às 17h30, período em que não haverá venda de bebidas alcoólicas, para garantir a diversão com segurança.

Começando a semana especial de Carnaval, na quarta-feira, 19, sobe ao palco o sambista Zé da Vila. Além de entoar enredo de escola de samba, Zé também fez samba na rodoviária no Bar e Restaurante Astro, marcando época e atendendo pedidos de músicas clássicas como Colcha de Retalhos, Fuscão Preto.

Na quinta-feira, 20, tem apresentação do Grupo Bom de Fato, que leva em seu repertorio sucessos de nomes nacionais do samba e pagode.

Sexta-feira, 21, é a vez das meninas do Sampri animarem os foliões, explorando o território do samba pulsante, marcado por versos fortes e ritmo quente.

No sábado, a matinê será comandada pelo DJ Beto Andrade e, de noite, quem entoa o samba é Daran Jr. O cantor leva no seu repertório suas influências adquiridas pelo contato com a escola de samba. Ao longo de sua trajetória musical Daran tocou ao lado de vários grupos, além de integrar escolas de samba da Capital

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30. Acompanhe a programação no site sesc.ms