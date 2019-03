Samba de Daran Júnior abre a programação do Sesc Morada dos Baís nesta semana

O sambista Daran Júnior abre a semana musical na quarta-feira - Divulgação

A agenda cultural desta semana terá ritmos dançantes e muitas composições autorais nas noites de happy hour do Sesc Morada dos Baís. A entrada é gratuita, sujeita à lotação do espaço, que é de 350 pessoas.

O sambista Daran Júnior abre a semana musical na quarta-feira, dia 13. O cantor leva no seu repertório suas influências adquiridas pelo contato com a escola de samba. Ao longo de sua trajetória musical Daran tocou ao lado de vários grupos, além de integrar escolas de samba da Capital.

Quinta, dia 14, tem novidade, Arguelho, que é de Maracaju, sobe ao palco levando seu sertanejo dançante. O cantor, que tem marcado a cena com seu timbre suave, já fez apresentações em inúmeras rádios, programas de TV, shows em diversas cidades do Estado MS, MT, SP, lançou faixas autorais, umas delas em homenagem à sua terra natal que recebeu o nome de “Meu Maracaju”.

Sexta-feira, 15, é dia do ícone do blues sul-mato-grossense Zé Pretim. O bluesman chegou ao Estado, vindo do interior de MG, na década de 70, juntando-se aos precursores do gênero no Estado. Na bagagem, uma mescla do blues com a música sertaneja de raiz, somando-se a nomes como Geraldo Espíndola, Renato Fernandes e José Boaventura.

Quem encerra a semana musical no sábado, 16, é Zezinho do Forró com o show “Made in Brazil”, desenvolvido em parceria com Arapiraka e o produtor Taveira Junior para turnê internacional em comemoração aos 35 anos de carreira. Zezinho do Forró é referência do gênero no estado de Mato Grosso do Sul, em sua trajetória musical já se apresentou com nomes importantes da música popular brasileira, como Dominguinhos, Elba Ramalho, Oswaldinho do Acordeom.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20h. Acompanhe a programação no site sesc.ms