Samba com Luiz Café anima público nesta quinta-feira no Sesc Morada dos Baís

As apresentações começam às 19h30 - Arquivo

As noites de happy hour do Sesc Morada dos Baís desta semana trazem uma seleção com ritmos variados e muita animação para o público. As apresentações começam às 19h30.

A Banda Cover Up abriu a semana musical, na quarta-feira, com muito pop rock. Nesta quinta-feira, 13, é dia de samba Com Luiz Café, entoando alguns pot-pourris em homenagem à artistas consagrados do samba de raiz.

Na sexta-feira, 14, rock e flashback do projeto Franz, que marca sua estreia no Sesc Morada dos Baís. As amigas, Faby e Kamila, fazem interpretações peculiares de clássicos desde a década de 1960 até os anos 1990.

Sábado, 15, é a vez do Folk 4 subir aos palcos e embalar o público com músicas autorais e de compositores de MS, além de versões para hits nacionais e internacionais. A banda é a junção de quatro vozes e violões já consolidadas na cena regional: Jerry Espíndola, Guga Borba, Rodrigo Sater e Rodrigo Teixeira.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30. Acompanhe a programação no site sesc.ms