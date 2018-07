Samara Felippo revela 'mágoa e frustração' com cesáreas

A atriz Samara Felippo voltou a falar sobre a sua frustração a respeito da forma como as filhas, Alicia, de nove anos, e Lara, de cinco anos, vieram ao mundo. Ela, que agendou as cesáreas nas duas ocasiões, acredita que, embora a cirurgia seja uma forma importante para salvar vidas todos os dias, "não é para ser feita em todas as pacientes".

O texto foi escrito após Samara ter assistido, "aos prantos", como ela mesma escreveu, ao documentário O Renascimento do Parto, que relata o excesso de cesáreas no Brasil.

"Parava no meio do filme pra dividir minha angústia com a Carol, mas nada do que ela falava cessava minha mágoa e frustração por, sendo uma mulher saudável, jovem, ter sido induzida a fazer duas cesáreas completamente desnecessárias", escreveu. Samara estava acompanhada da atriz Carolinie Figueiredo, que deu apoio à amiga e a ajudou a refletir sobre o assunto.

"Hoje repenso se tenho raiva de mim por ter feito escolhas erradas ou do médico, mas fui eu que escolhi. E sempre nos nossos papos, eu e Carol, conversamos sobre isso. Eu digo(na verdade para tentar minimizar essa culpa) que temos o direito de escolher como queremos parir. E o que a Carol sempre questiona comigo é: Será que escolhemos cesárea se tivermos as informações, a dose de autoestima e empoderamento para conduzir como nossos filhos vêm ao mundo?"