Salvador comemora 468 anos com nove dias de festa

A poucos dias da comemoração do 468º aniversário de Salvador, em 29 de março, o prefeito da cidade, ACM Neto, anunciou hoje (20) a programação do Festival da Cidade 2017, com atividades culturais em diversos pontos da capital baiana. Ao todo serão nove dias de eventos, a partir do próximo sábado (25) que seguem até o dia 2 de abril.

As atividades culturais vão desde o grafite, teatro, cinema, shows musicais, dança, feiras de artes, exposições artísticas, além de atividades esportivas. Ao todo serão mais de 100 atrações gratuitas em 13 bairros de Salvador, que vão do centro ao subúrbio, passando por Rio Vermelho, Periperi, Cajazeiras, São Caetano, Bairro da Paz, Vale da Muriçoca e Mussurunga.

“Temos o aproveitamento de espaços culturais e pontos turísticos da cidade para o acontecimento de alguns eventos, a exemplo do Mercado Modelo, Teatro Gregório de Mattos, Casa do Benin, Espaço Cultural da Barroquinha, o Parque da Cidade, entre outros. É uma forma de aproveitar o máximo esse momento para reforçar os equipamentos da cidade, permitir que as pessoas vivam a sua cidade de verdade”, disse ACM Neto.

Também durante o lançamento da 5ª edição do Festival da Cidade, o prefeito anunciou um conjunto de obras e serviços municipais: algumas prestes a ser inauguradas, outras em andamento e também em processo de licitação, para o mês de aniversário de Salvador.

As obras anunciadas somam investimentos de R$ 533 milhões e são no âmbito de requalificação urbana, equipamentos esportivos, contenção de encostas, escolas, habitação, unidades de saúde, além de eventos artísticos e culturais. Entre as ações culturais estão lançamento de editais culturais, eventos e tombamentos.

“São quase R$ 600 milhões em investimentos do poder público, direto da prefeitura de Salvador, em diversas obras e áreas. Além disso, a prefeitura investe para a cultura porque esse é o grande diferencial da nossa cidade e a gente procura não dar somente visibilidade aos grandes artistas, mas olhar para os pequenos artistas e grupos culturais que têm a chance de mostrar a arte e a criatividade do povo de Salvador, nesse período do aniversário da cidade”, disse ACM Neto.

A programação dos eventos para comemorar os 468 anos de Salvador pode ser encontrada na página da prefeitura na internet.

