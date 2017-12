Salão em Taiwan faz corte de cabelo com rosto de Trump

Lembra da pequena tatuagem do rosto de Donald Trump nas costas de Érika Canella, Miss Bumbum 2016? Um cliente de um cabeleireiro em Taiwan foi um pouco além.

No salão XB Hair, um homem pediu um corte de cabelo que tivesse a parte de trás 'tatuada' com o rosto de Trump - e isso inclui um topete e as sobrancelhas do presidente norte-americano pintadas de loiro.

As imagens do corte inusitado são do dia 25 de setembro, mas viralizaram agora. No Instagram do salão XB Hair, há diversos cortes inspirados em desenhos de rostos do Mickey, Madonna, Buda e até a Monalisa.

Poderia ser divertido, mas a internet não gostou nem um pouco do desenho de Trump. Em resposta à publicação de alguns veículos de comunicação, usuários se manifestaram negativamente.