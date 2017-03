Salão de cabeleireiro muda visual de morador de rua na Espanha

Um cabeleireiro em Palma de Mallorca, na Espanha, comemorou três anos na terça-feira, 14, e para celebrar compartilhou um vídeo no qual mudam o visual de um morador de rua que vivia próximo ao estabelecimento.

José Antonio, conhecido como Josete, vive na rua há 25 anos e trabalha guardando carros. Ele tinha cabelos longos, brancos e a barba não era cortada há muito tempo. No vídeo, ele diz que é difícil mudar as coisas em sua vida, "mas tem de começar com isso, o visual. É muito importante", opina.

Durante o vídeo, a barbearia La Selvajeria fez uma transformação total: os fios brancos foram aparados, assim como a barba, e pintados de preto. José ficou o próprio 'hipster'.

O morador de rua ganhou roupas novas e, ao andar pelas ruas nas quais guardava carros, não foi reconhecido pelas pessoas. Ao se olhar no espelho, se emociona ao ver seu reflexo: "Que alucinante, esse sou eu!" .

Veja Também

Comentários