Sala de Oficinas da Plataforma Cultural vai levar nome de artista campo-grandense

Lucila escreveu poesias, compôs canções, fez artesanato, pintou telas - Reprodução

Foi na Plataforma Cultural que ela encontrou seu lar profissional, onde conseguiu realizar o sonho de ser artista. Estamos falando de Lucila Araújo Pereira, que viveu arte, escreveu poesias, compôs canções, fez artesanato, pintou telas, e na técnica em mosaico encontrou a paixão que seria sua marca.

O líder do prefeito na Câmara Municipal, vereador Chiquinho Telles (PSD), sensibilizado com a bela trajetória artística da servidora do município, que por 11 anos atuou na Secretaria de Educação, e por longo período prestou serviços na Fundação Municipal de Cultura – Fundac, apresentou projeto de lei com objetivo de homenagear a artista campo-grandense.

Com aprovação por unanimidade do projeto de Lei, ocorrida nessa terça-feira (31), na Câmara Municipal de Campo Grande, a sala de Oficinas da Plataforma Cultural, localizada na Esplanada Ferroviária, vai ganhar a denominação de “Lucila de Araújo Pereira”. Segundo o vereador, “esta sala era muito utilizada pela senhora Lucila, ela que inclusive foi integrante do grupo ‘A voz do Cruzado Pantaneiro’, sendo que uma de suas composições foi gravada em CD”.

O parlamentar disse que se sente honrado pela oportunidade de poder prestar esta justa homenagem póstuma, “um reconhecimento aos talentos e amor da senhora Lucila expressados por meio da arte”.