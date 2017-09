Sala de imprensa do Rock in Rio é interditada por tempo indeterminado

As notícias para os jornalistas que fazem a cobertura do Rock in Rio no início da tarde desta quinta-feira, 21, não são das mais animadoras. Até as 15 horas, a sala de imprensa da Cidade do Rock não havia sido aberta.

Segundo informações da organização do evento, o local está em manutenção. A assessoria de imprensa do Rock in Rio não deu mais detalhes sobre o problema ocorrido no período da tarde.

"Não sabemos exatamente o que está acontecendo, mas vamos realocar os jornalistas na área VIP ou na parte de Games. Não há previsão de abertura", disse a assessoria.

Do lado de fora, fotógrafos, cinegrafistas e repórteres reclamavam da falta de estrutura e da dificuldade para iniciar os trabalhos de cobertura. Muitos, inclusive, não foram informados sobre o que estava acontecendo.

Funcionários que impendiam a entrada da imprensa na sala diziam que a segurança do trabalho havia feito a verificação das instalações nesta quinta-feira, 21, mandando interditar totalmente a sala. Alguns acessórios de parte dos jornalistas, que já estavam trabalhando, ainda estão fechados no local.

Veja Também

Comentários