Estreia nesta quarta, 17, às 22h30, a série New Amsterdam, no Fox Life, que é inspirada no livro Doze Pacientes: Vida e Morte no Hospital Bellevue. Obra narra as memórias do Dr. Eric Manheimer e seus 15 anos como médico e diretor de hospital público.

Em seus 22 episódios, vemos a luta do Dr. Max Goodwin (Ryan Eggold) contra a burocracia e por prestar cuidados as pessoas que mais necessitam.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.