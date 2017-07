Sair só de sutiã é a tendência do momento de Kim Kardashian

A família Kardashian é precursora de diversas tendências, como os tons nude e as transparências no look. Por isso, quando um membro do clã começa a usar bastante um determinado visual, vale a pena ligar o radar.

Ultimamente, Kim é quem tem dado o que falar, com os seus looks bastante ousados, usando apenas um sutiã ou um top esportivo para compor produções - das mais básicas até para ocasiões de gala, como na noite de inauguração da loja da Balmain em Los Angeles.

Para balancear a silhueta, a socialite costuma investir em peças de cintura alta junto com os tops e, por vezes, finalizar com uma terceira peça, seja um blazer ou um colete.

