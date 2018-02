Sade vai lançar a primeira música em oito anos para filme da Disney

A banda britânica Sade, liderada pela cantora Sade Adu, vai lançar a primeira música do grupo em oito anos especialmente para a trilha sonora de Uma Dobra no Tempo, próximo filme da Disney.

"Eu nunca achei que ela diria sim, mas perguntei de qualquer jeito", comemorou no Twitter a diretora do filme, Ava DuVernay. "Ela foi gentil e generosa. Uma deusa. Começamos uma jornada que eu nunca vou esquecer."

A música vai se chamar Flower of the Universe e vai se juntar a uma trilha que deve ter nomes mais jovens, como de Demi Lovato e Sia. O último lançamento de Sade foi o álbum Soldier of Love, em 2010.

O longa é estrelado por Oprah Winfrey, Reese Witherspoon e Mindy Kaling, que vivem três criaturas peculiares que vão ajudar a pequena Meg (Storm Reid) a encontrar seu pai, o cientista Alex Murry (Chris Pine), que está preso em outro planeta.

A estreia no Brasil está marcada para 29 de março de 2018.