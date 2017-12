Sabrina Sato pega o buquê no casamento de Ticiane Pinheiro e César Tralli

Sabrina Sato tirou a sorte grande ao pegar o buquê atirado por Ticiane Pinheiro após a celebração de seu casamento com César Tralli, realizado na noite do último sábado, dia 2 de dezembro, em Campos do Jordão, interior de São Paulo.

A apresentadora da Record TV ficou feliz com o momento e aproveitou para pressionar seu namorado, o ator Duda Nagle, sobre o pedido de casamento.

"Será que dou sorte agora do Duda me pedir em casamento?", disse Sabrina à revista Vogue.

O youtuber Matheus Mazzafera fez um registro de Sabrina com o buquê e publicou em seu Instagram.

Sabrina Sato e Duda Nagle namoram desde o início de 2016 e já falaram por diversas vezes sobre casamento. A apresentadora, inclusive, já o cobrou publicamente sobre o pedido.

Alguns veículo chegaram a dar como certo o casamento para este ano, mas até agora os artistas não deram sinais de que a cerimônia esteja sendo planejada.