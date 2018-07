Sabrina Sato mostra encontro com Maisa Silva no Instagram

A apresentadora Sabrina Sato, grávida há cerca de cinco meses, se encontrou com a atriz Maisa Silva na última segunda-feira, 16, para a gravação de uma campanha publicitária realizada em uma praia paulista. As duas compartilharam o momento em suas redes sociais.

"Com as minhas lindas em um trabalho maravilhoso!", escreveu Sabrina. "Uma honra fazer parte dessa campanha com essas mulheres maravilhosas", postou Maisa.

Além das duas, também estavam presentes as blogueiras Jéssica Lopes e Evelyn Regly. À noite, as meninas também compartilharam momentos do jantar do qual participaram - e fizeram um registro do encontro com os surfistas Gabriel e Sophia Medina.