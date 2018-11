Sabrina Sato entra em trabalho de parto e faz 'dancinha' na maternidade

Após 40 semanas de gestação, Sabrina Sato entrou em trabalho de parto e compartilhou os bastidores do momento nas redes sociais. Assim como fez ao longo de nove meses, a apresentadora publicou fotos e vídeos na página oficial dela no Instagram nesta quarta-feira, 28.

Ao chegar à maternidade e já com roupa cirúrgica, ela aparece ao lado do marido, Duda Nagle, fazendo uma "dancinha" para comemorar a chegada de Zoe. O vídeo foi publicado no stories do Instagram.

Sabrina Sato estava em casa quando a bolsa estourou e teve de ir para a maternidade Pro Matre Paulistana. Lá, o companheiro também registrou tudo o que acontecia com o celular.

"Tá quase! Mas ainda temos um longo trabalho pela frente, mandem energias positivas. Obrigado pela força, pessoal", escreveu o marido de Sabrina na legenda da foto postada.