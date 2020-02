Sábado tem “Enterro dos Ossos” e Feira Vegan na Esplanada Ferroviária

O famoso “Enterro dos Ossos” acontece neste sábado (29), na Esplanada Ferroviária - Foto: Divulgação

Chegou a hora dos carnavalescos se despedirem da folia. O famoso “Enterro dos Ossos” acontece neste sábado (29), na Esplanada Ferroviária, e para todo mundo fechar a festa bem, a Secretaria Municipal de Saúde segue nas ruas com orientações.

Durante todo o Carnaval, equipes do serviço de combate às infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) realizaram atividades de prevenção, principalmente ao HIV/Aids.

Nesse fim de semana será feito uma blitz na esquina da Rua Rio Grande do Sul com a Avenida Afonso Pena, onde serão entregues materiais informativos e preservativos aos motoristas, além das orientações em caso de suspeita de contágio com alguma IST.

Além das ações em campo, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) também funcionará em horário especial para atender os foliões. Nesse último dia de festejos, o CTA estará aberto das 19h às 23h oferecendo orientações e testes rápidos para detecção de doenças.

Quem preferir um rolezinho mais tranquilo, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo mantém as atividades da Feira Vegan, na Praça dos Imigrantes, localizada na Rua Rui Barbosa, 65 – esquina com a Rua Joaquim Murtinho.

No local, os visitantes poderão aproveitar a variação em culinária vegana, além de hortifruti direto dos produtores e sem agrotóxicos. Também haverá disponível para venda cosméticos 100% naturais e artesanais.