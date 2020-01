Da Redação com Assessoria

Para animar, muito Samba ao vivo com Daran Junior, a partir das 11h30 - Foto: Divulgação/Assessoria

Neste sábado (1) tem feijoada no Sesc Restaurante com música ao vivo para deixar o almoço de sábado mais especial. A unidade funciona das 10h30 às 14h.



Para animar, muito Samba ao vivo com Daran Junior, a partir das 11h30. Clique aqui para o cardápio. Junte a família inteira e venha curtir.



Serviço – O Sesc Restaurante fica na Av. Afonso Pena, 3469. Informações pelo telefone 3311-4300.