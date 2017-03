Sá & Guarabyra fazem show em SP

A dupla Sá & Guarabyra comemora neste ano 45 anos de estrada, iniciada em 1972, quando Zé Rodrix (1947-2009) fazia parte, formando o trio Sá, Zé Rodrix e Guarabyra e, juntos, gravaram o primeiro disco Passado, Presente & Futuro.

"Comecei como dupla ao lado de Zé Rodrix, que foi meu primeiro parceiro, mas nessa época morava na casa do Guarabyra, que era apenas amigo. Quando Zé e eu compúnhamos na casa de Guarabyra, ele ficava em volta da gente, e não tinha como não colocá-lo para participar, até porque era o dono da casa", lembra Sá, soltando uma gargalhada do outro lado da linha na entrevista para o Estado, de sua casa, em Belo Horizonte.

Zé Rodrix ficou no grupo até 1973, quando lançaram o segundo trabalho, Terra - decidiu-se pela carreira solo e só voltaria a formar trio com os parceiros em 2001, em um show no Rio in Rio, que gerou o disco Outra Vez na Estrada. "Na época que Zé nos deixou, fiquei bastante chateado, inclusive cortei relações de amizade com ele, pois não aceitei sua saída repentina - não dava para entender abandonar o trem naquele momento", conta Sá.

O passado com o amigo Zé Rodrix (que morreu em 21 de maio de 2009, logo após concluir o álbum Amanhã) deixou lindas lembranças e fortaleceu ainda mais a dupla que, neste ano, comemora 45 anos de carreira com muitos projetos, como a gravação de um disco de estúdio, que estão finalizando. O título provisório é 45.

"Procuramos fazer um resumo de nosso repertório regravando não só músicas de sucesso, mas, e até principalmente, aquelas que lamentamos não terem sido mais executadas. O bacana das músicas da gente é que elas nunca podem levar o rótulo de datadas, e assim as possibilidades de vesti-las com arranjos novos sempre me fascinam", explica Guarabyra, por e-mail, sobre o novo álbum.

Em quatro décadas e meia de estrada, nunca se separaram, mesmo quando, em 2011, Guarabyra lançou o disco solo Lembranças do Futuro. "Não deu pra sentir o tempo passar. Minha amizade com L. C. (iniciais do nome de Sá, Luiz Carlos), como gosto de chamá-lo, sempre foi algo que aconteceu naturalmente e que vai seguindo vida afora, sem que a gente perceba o passar dos anos", filosofa Guarabyra, comentando sobre o trabalho com Sá.

A dupla, que vai gravar um disco de inéditas até o início do próximo ano, soma mais de 100 músicas na gaveta. Em 2017, o Canal Brasil lança um DVD com show ao vivo. A dupla se apresenta no Sesc Vila Mariana de sexta, 10, a domingo, 12, com ingressos esgotados, cantando sucessos, como: Espanhola, Roque Santeiro, Sobradinho, Caçador de Mim, entre outros sucessos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários