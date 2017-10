Ryan Gosling e Denis Villeneuve conseguiram: novo 'Blade Runner' é ótimo

Na entrevista que deu ao jornal O Estado de S. Paulo, pelo telefone - estava em Berlim, justamente para promover o lançamento de Blade Runner 2049 -, o diretor Denis Villeneuve confirmou o que havia dito na Comic-con de San Diego. Perguntaram-lhe, na ocasião, por que aceitar um projeto como o 'rebbot' - a sequência - da cultuada fantasia científica de Hollywood, de 1981. "Gosto muito do original, e só aceitei para evitar que outro pegasse o material para 'fuckd-up' (f...) com ele." Villeneuve conta que não planejou dizer aquilo. "Saiu espontaneamente. Veio do coração."

O tão aguardado novo Blade Runner estreia nesta semana - quinta-feira, 5 - nos cinemas brasileiros. Nos EUA, a estreia será na sexta, 6. Quando conversou com Villeneuve, o repórter havia visto apenas um 'footage' de 25 minutos do filme, com cenas - cronológicas - que davam uma ideia da trama e dos personagens. O filme foi visto - inteiro. São 2h40 de duração. Na despedida, o diretor havia dito - "Espero não decepcioná-lo." Não decepcionou, como fez o próprio Ridley Scott com a nova versão de Alien, Covenant. Scott tem crédito como produtor de Blade Runner 2017. Quando falava de evitar que estragassem o filme, Villeneuve pensava nele? "Estou aqui quieto, você é que está falando." Mas o riso dele, do outro lado da linha, entregava. Villeneuve também não gostou de Alien - Covenant. Está feliz com seu Blade Runner.

No Rio, também em conversa com o repórter, no dia seguinte à sua apresentação no Rock in Rio, Jared Leto, que faz o misterioso Niander Wallace, disse que foi como realizar um sonho. "Sempre gostei de Blade Runner. E agora faço parte dessa história." Há grande expectativa pelo resultado financeiro do filme. Há 30 e tantos anos - 36 -, o Blade Runner de Scott fracassou na bilheteria. Mas virou cult - o reconhecimento de público só começou a vir quando estreou a versão do diretor, com cenas adicionais. Desde a época, a dúvida persiste - Deckard, o blade runner, caçador de androides, é, ele próprio, um replicante? A questão agora é outra - K/Ryan Gosling, o novo blade runner, é humano? Novas questões realimentam - reinventam? - o mistério. Blade Runner! Villeneuve conseguiu. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

