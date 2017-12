Russa de 6 anos está sendo chamada de 'a menina mais linda do mundo'

Com cara de boneca e chamativos olhos azuis, a russa Anastasiya Knyazeva, de apenas 6 anos, está sendo chamada por seus mais de 500 mil seguidores de "a menina mais linda do mundo".

Anastasiya trabalha como modelo, já fez campanha para grifes russas como Amoreco e Kisabiano, e tem um contrato com a agência President Kids Management.

A garota parece estar seguindo os passos da francesa Thylane Blondeau que, em 2007, ganhou o mesmo título da jovem russa e, hoje, aos 16 anos, com carreira promissora no mundo da moda é a mais jovem modelo a estrelar as capas da Vogue Paris.