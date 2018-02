Rubenio Marcelo lança hoje CD “Parcerias” no Sesc Morada dos Baís

Evento será na Morada dos Baís - Divulgação

Nesta terça-feira, 20, às 19 horas o poeta e músico Rubenio Marcelo lança o CD “Parcerias”, com homenagens aos poetas brasileiros Cora Coralina e Hélio Serejo, de Mato Grosso do Sul. A entrada é gratuita com lotação de 350 pessoas no espaço.

A abertura e encerramento do evento ficarão a cargo de Paulinho Manassés, que interpretará nove músicas ao piano. O CD foi gravado em estúdios especializados de Campo Grande/MS e também em estúdios de Vitória/ES e Fortaleza/CE, com 22 faixas autorais inéditas que reúnem expoentes da música regional que são convidados especiais, como os cantores: Airton Lopes, Attila Gomes, Begét De Lucena, Castelo (que fez a dupla “Castelo e Mansão”), Galvão, Gilson Espíndola, Joice Moreno, Mara Veloso, Paulinho Manassés, Rodrigo Tristão, e Zé Du.

As letras transmitem mensagens ecléticas, com melodias e arranjos sintonizados em ritmos diversos, como emepebê clássico, balada, samba, choro, baião, e até um frevo e uma valsa – e duas faixas especiais: “Canção para Coralina” (Cecitônio / Rubenio Marcelo) e “Ser Tão Serejo” (Rubenio Marcelo), que homenageiam respectivamente Cora Coralina e Hélio Serejo.

Sobre Rubenio – Poeta escritor e advogado, membro e atual secretário-geral da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, Rubenio veio de Fortaleza/CE, onde, na adolescência, estudou violão (no Conservatório Alberto Nepomuceno). Músico/compositor, é autor de mais de 300 composições autorais. Já publicou 11 livros e lançou dois CDs musicais, apresentando agora o 3º CD (“Parcerias – Na Poética Musical de Rubenio Marcelo”). Está com o seu 12º livro indo ao prelo, obra que tem aprovação do Fmic. Defensor da arte eclética, desde cedo celebrou a poesia em consonância com a arte musical, tendo participado de significativos festivais e eventos. É intérprete pertencente à ala de compositores da GRES ‘Os Catedráticos do Samba’. Detentor de várias premiações culturais, é um dos vencedores do tradicional concurso ‘Noite Nacional da Poesia’. Com experiências em participações a convite de feiras literárias e bienais, integrou – como convidado – a Bienal Internacional de Poesia, e também participou de outros eventos do gênero, como a Feira Literária Internacional de Tocantins (FLIT), a FLIB (Feira Literária de Bonito/MS) e, recentemente, a Feira do Livro de Brasília. É também revisor, palestrante, e membro correspondente da Academia Mato-Grossense de Letras. Seu nome/biografia e a sua obra constam num capítulo do livro “Vozes da Literatura” (FCMS). Escreve para o ‘Suplemento Cultural’ do Jornal ‘Correio do Estado’ e é colunista da Revista Destaque. Reside em Campo Grande/MS.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20 horas. Acompanhe a programação no site sesc.ms