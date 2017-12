Rouge recria cena de 'Meninas Malvadas' para presentear fãs

Diz a postagem, que termina afirmando que as Mamães Noéis passaram mais cedo com o "presente antecipado": o catálogo das músicas do grupo nas plataformas digitais. - Reprodução

Em clima de Natal, o grupo pop Rouge recriou uma conhecida cena do filme Meninas Malvadas, em que as garotas protagonistas da trama se apresentam para uma festa natalina, e publicou o vídeo na sua página do Facebook nesta terça-feira, 12.

"Tutorial de hoje: Como quebrar a ceia de Natal e derrubar forninhos com o Rouge!", diz a postagem em tom bem-humorado." Quem será a Regina George do colégio?", continua, em referência à garota mais popular - e cruel - da escola em que se passa o filme.

"Recriamos a cena icônica de 'Meninas Malvadas' especialmente para vocês, e a festa terminou com Brilha La Luna!", diz a postagem, que termina afirmando que as Mamães Noéis passaram mais cedo com o "presente antecipado": o catálogo das músicas do grupo nas plataformas digitais.