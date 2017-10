Rouge lançará documentário sobre a carreira

O retorno das meninas do Rouge está dando o que falar. Depois de abrir uma data extra em São Paulo por causa do sucesso estrondoso de vendas para o show do dia 25 de novembro, elas anunciaram nesta sexta-feira, dia 27, que vão lançar um documentário sobre a volta aos palcos.

O anúncio, feito via Instagram, diz que o vídeo estará disponível semana que vem no canal do YouTube do grupo (www.youtube.com/gruporougeoficial). Há, inclusive, um teaser do doc liberado no canal. As imagens mostram as meninas no palco e interagindo com fãs nos bastidores.

Os ingressos para o show do dia 25 de novembro acabaram em cerca de três horas. A data extra será na semana seguinte, dia 2 de dezembro, na mesma casa: a Expo Barra Funda. Se prepara, São Paulo: vai ter Ragatanga em dobro.