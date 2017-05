RotaCineMS acontece durante 5ª Mostra de Audiovisual de Dourados

Entre os dias 8 e 12 de maio, em Dourados, o projeto Rota CineMS realiza dentro das atividades da 5ª Mostra de Audiovisual de Dourados, exibições de filmes e oficina de Audiovisual, com os alunos do 8º e 9º anos da Escola Municipal Clarice Bastos Rosa.

Serão exibidos filmes que vão possibilitar aos alunos acesso a produções que, além de destacar a identidade cultural brasileira, utilizam recursos tecnológicos contemporâneos. Para a coordenadora do projeto, Lidiane Lima, a identidade cultural sempre será o eixo condutor do Rota CineMS, “pela compreensão de que a representação da nossa cultura em geral favorece ao público a percepção de pertencimento social e a construção de uma identidade coletiva”, ressalta.

Para dar protagonismo a todo esse conceito, o projeto, junto com o Museu de Imagem e Som de MS (MIS), ministra oficina de Audiovisual que aproxima essa produção artística dos alunos de forma a ficar explícito que a arte é um produto social que se origina do terreno fértil das relações humanas, ao mesmo tempo em que é uma interpretação individual da realidade. Sobre isso, a coordenadora do MIS, Marinete Pinheiro, destaca: “o conteúdo da oficina aborda o processo de criação coletiva, propõem exercícios de ideias e criatividade e apresenta as diferentes linguagens e técnicas do audiovisual. Elementos que complementam a educação formal, pois permite que os alunos façam uma reflexão sobre sua própria realidade e aprendam a utilizar a arte do audiovisual para se expressar”.

Rota CineMS

O projeto “Rota CineMS” é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, que desde 2007, leva ao interior obras audiovisuais de artistas locais e do resto do Brasil com objetivo de promover exibições e discussões dentro do universo da identidade cultural brasileira. Caminhando sempre para o processo de formação de plateia crítica e da difusão da produção nacional.

5ª Mostra de Audiovisual (MAD)

A Mostra Audiovisual de Dourados visa proporcionar ao público interno e externo à Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), de forma totalmente gratuita, um encontro de exibição, debate e discussão da produção do audiovisual regional e nacional. A mostra preza pela busca de novas linguagens, propostas e formas cinematográficas mediante a exibição de filmes em diferentes formatos, buscando a acessibilidade dos diferentes públicos, graças a iniciativas como exibições públicas, oficinas, palestras, mostras em locais públicos além de reunir diversas gerações de profissionais e entusiastas atuantes no mercado de audiovisual.

Mais de 8 mil pessoas, entre crianças, jovens e adultos, já passaram pela sala de exibições e pelas oficinas da MAD desde sua primeira edição, mostrando assim a importância do evento, tornando-se uma vitrine para que o grande público encontre suas raízes e veja parte de sua história nas telas do cinema. Também desde 2013, quando o projeto teve início, foram recebidas mais de 200 inscrições de produções audiovisuais e mais de 70 filmes (regionais e nacionais) foram premiados na Mostra Competitiva de Curtas.

A proposta de parceria entre a 5ª Mostra Audiovisual de Dourados e a FCMS para realização de oficinas de capacitação audiovisual, por meio do projeto Rota Cine MS, visa democratizar os conhecimentos sobre a realização audiovisual, levando oficinas de formação gratuitas às crianças e jovens em vulnerabilidade social de instituições públicas de Dourados/MS.

Além da formação teórico prática, a 5ª MAD almeja atingir/despertar os jovens e crianças levando-os a uma reflexão de sua realidade social, política e cultural, pois a construção dos roteiros dos filmes será baseada tanto na literatura de ficção quanto no contexto em que estão inseridos. Sendo que os materiais produzidos pertencerão aos jovens realizadores, visando incentivá-los a produzir mais material e participarem de mostras e festivais audiovisuais pelo Estado e pelo País.

A utilização da linguagem audiovisual na educação básica é garantida pela Lei de Diretrizes e bases da Educação, nº 9.394, de 20 de dezembro de 1.996, o que torna de fundamental importância a compreensão da mesma como ferramenta de ensino, bem como instrumento de introdução de crianças e jovens à arte e cultura.

É papel do Estado estimular ações que possam contribuir para o seu desenvolvimento social, cultural e econômico, e atividades como essa, introduzidas de forma gratuita em instituições públicas, servem como celeiro para o constante aprimoramento da educação básica, da construção e manutenção de políticas sociais e culturais e para capacitação de novos indivíduos que poderão ser inseridos no mercado de trabalho através das produções audiovisuais.

André Messias – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS)

