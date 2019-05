Rostos mais jovens

A equipe da novela A Dona do Pedaço optou por utilizar uma moderna técnica de rejuvenescimento para os atores que atuam no prólogo e na primeira fase da trama.

O lifting, que consiste em esticar a pele, exatamente nos pontos em que o cirurgião plástico mexe, com adesivos na nuca e no meio do cabelo. O recurso foi utilizado pela equipe de caracterização para dar um efeito de rejuvenescimento.

Além disso, nas duas primeiras etapas, a pele do elenco vai parecer um pouco mais morena por se tratarem de personagens com a pele castigada pelo sol.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.