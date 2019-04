Roque se emociona em festa surpresa durante gravação no SBT; veja

O assistente de palco de Silvio Santos, Roque, recebeu uma festa surpresa por parte de seus colegas do SBT durante uma gravação nesta segunda-feira, 1º.

Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, é possível ver a plateia cantando Parabéns para Roque, que assopra as velinhas. Ao seu lado, estão Rebeca Abravanel, apresentadora e filha de Silvio Santos, e Liminha.

"Eu, neste momento tô sentindo vontade de chorar. Essa homenagem me enche de felicidade", agradeceu Roque.

Em junho de 2018, Roque foi internado na UTI de um hospital por conta de uma gripe forte com traqueobronquite, recebendo alta dias depois. No ano anterior, ele também passou por problemas de saúde.

Confira o momento em que Roque é surpreendido com a festa surpresa de aniversário abaixo:

