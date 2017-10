Roque, do SBT, está internado com bronquite em São Paulo

Coordenador de auditórios do SBT e ex-assistente de palco de Silvio Santos, Gonçalo Roque, de 80 anos, está internado em São Paulo no hospital São Camilo, na zona oeste da capital. Segundo noticiou o programa Fofocalizando nesta segunda-feira, 30, a internação ocorreu há nove dias.

"Roque deu entrada no hospital São Camilo no dia 21 de outubro com um quadro de tosse e falta de ar", informou o apresentador Décio Piccinini. "O quadro clínico de Roque é estável. Ele permanece na unidade de internação, mas ainda não tem previsão de alta."

Diagnosticado com bronquite, Roque não tem previsão de alta e segue sob observação do hospital, de acordo com o SBT. Na emissora, Roque é responsável por organizar programas de auditório.