Rolando Boldrin comemora 15 anos do programa ‘Sr. Brasil’

Rolando Boldrin comanda o ‘Sr. Brasil’ - (foto: TV Cultura)

Aos 83 anos, Rolando Boldrin comemora mais uma data importante em sua longa carreira. Neste domingo, 12, o programa Sr. Brasil, que ele apresenta na TV Cultura, festeja 15 anos de existência. Atração foi ao ar pela primeira vez no dia 5 de julho de 2005.

Claro que uma data como essa não poderia passar sem um registro à altura. Para isso, a emissora preparou uma edição especial, pensada para este momento de isolamento social, sem poder retomar suas gravações. Marcado para o horário costumeiro, 9h da manhã de domingo, programa começa com Boldrin surgindo remotamente, via celular, para dar início à festa. Na sequência, serão mostrados artistas que participaram do programa, apresentando sua arte e sua história e contribuindo para essa trajetória de sucesso.

Como é costumeiro, e para alegria de seu público, Boldrin contará causos, além de recitar poemas, como só ele sabe fazer, como O Gravador, de Patativa do Assaré. Além disso, a trajetória do programa será mostrada com um recorte de momentos marcantes, quando recebeu no palco, entre tantos nomes, Ney Matogrosso, Mônica Salmaso, Dori Caymmi, Renato Braz, Teresa Cristina, Zé Renato. Para quem não consegue acordar cedo assim, especial será reapresentado na segunda, 13, às 23h30.