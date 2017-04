Roger Waters lança novo álbum solo

Roger Waters anunciou nesta quinta-feira, 20, o seu primeiro álbum de rock em 25 anos, Is This The Life We Really Want?. O produto estará disponível para pré-venda a partir dessa sexta-feira, 21, e tem lançamento mundial marcado para 2 de junho. Além de novo projeto de estúdio, Waters ainda apresenta a turnê Us + Them, que começa no dia 26 de março nos Estados Unidos e já tem agenda disponível no site do artista.

O último trabalho de estúdio do artista, Amused To Death, de 1992, foi um estudo profético da cultura popular, que explorava o poder da televisão na época da primeira Guerra do Golfo. A aguardada sequência do álbum é uma rigorosa observação sobre o mundo moderno e tempos incertos, além de se mostrar uma continuação natural de álbuns clássicos do Pink Floyd, como Animals e The Wall. Produzido e mixado por Nigel Godrich, que já trabalhou com nomes como Radiohead, Paul McCartney e U2, Is This The Life We Really Want contará com 12 novas composições e performances em estúdio.

Além de Waters, que canta, toca baixo e violão no trabalho, o álbum inclui músicos como Godrich (arranjos, teclado, guitarra), Gus Seyffert (baixo, guitarra, teclado), Jonathan Wilson (guitarra, teclado), Joey Waronker (bateria), Roger Manning (teclado), Lee Pardini (teclado) e Lucius (vocais) com Jessica Wolfe e Holly Proctor.

A faixa Wait For Her é uma composição de Waters baseada em uma tradução para o inglês do poema Lesson From the Kama Sutra (Wait for Her), do escritor palestino Mahmoud Darwish.

Confira as faixas:

1. When We Were Young

2. Déjà Vu

3. The Last Refugee

4. Picture That

5. Broken Bones

6. Is This The Life We Really Want?

7. Bird In A Gale

8. The Most Beautiful Girl

9. Smell The Roses

10. Wait For Her

11. Oceans Apart

12. Part of Me Died

