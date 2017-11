Roger Waters fará shows no Brasil em outubro de 2018, diz jornal

Roger Waters vem ao Brasil fazer shows em outubro de 2018, segundo a colunista Monica Bergamo, do jornal "Folha de S.Paulo". As apresentações devem ocorrer nos dias 9 e 10 em São Paulo, e também em outras cidades do País, como Brasília.

Waters tem uma longa turnê mundial já agendada para o ano que vem. Os shows começam em janeiro, em Auckland, na Nova Zelândia, e terminam em agosto, em Moscou, na Rússia, depois de passar por mais de 23 países.

O músico do Pink Floyd lançou em 2017 seu primeiro álbum depois de 25 anos, no qual traz à tona o sentimento de isolamento característico do grupo que ajudou a fundar. Porém, dessa vez o tema não tem nada de abstrato: seu alvo é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Is This the Life We Really Want?" (É essa a vida que nós realmente queremos?, em português) é o seu primeiro álbum lançado desde o ano de 1992.