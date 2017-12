Roger Waters confirma 7 apresentações no Brasil em 2018

Roger Waters fará 7 shows no Brasil em outubro de 2018. O ex-integrante do Pink Floyd tocará em São Paulo, no Allianz Parque, no dia 9; em Brasília, no Estádio Mané Garrincha, no dia 13; em Salvador, na Arena Fonte Nova, no dia 17; em Belo Horizonte, no Mineirão, no dia 21; no Rio de Janeiro, no Maracanã, no dia 24; em Curitiba, no Couto Pereira, no dia 27, e em Porto Alegre, no Beira Rio, no dia 30. Todas as apresentações fazem parte da turnê Us+Them. Ainda não há informações sobre o preço dos ingressos e nem quando começam as vendas.

O repertório dos shows inclui músicas de álbuns clássicos do Pink Floyd, como The Dark Side of the Moon, The Wall, Animals e Wish You Were Here, além de canções de seu disco mais recente, Is This the Life we Really Want?, lançado em junho.

O músico do Pink Floyd lançou em 2017 seu primeiro álbum depois de 25 anos, no qual traz à tona o sentimento de isolamento característico do grupo que ajudou a fundar. Porém, dessa vez o tema não tem nada de abstrato: seu alvo é Donald Trump.