Rodrigo Santoro será o divertido louco, no filme 'Turma da Mônica ? Laços'

As novas imagens do filme em live action Turma da Mônica - Laços traz o ator Rodrigo Santoro quase irreconhecível, em sua nova empreitada, viver o personagem Louco.

Em vídeo divulgado na Comi Con (CCXP), ator afirmou o seguinte: "Fiquei muito emocionado com o convite. Lembro que ficava sempre esperando o Louco aparecer no gibi, saindo de dentro de uma torneira ou algo assim, adorava a personagem. Dar vida ao Louco me permitiu explorar esse universo livre, lúdico e cheio de bom humor. A verdade é que pra não enlouquecer no mundo em que vivemos, é necessária a 'loucura' da infância"

O elenco mirim principal é formado por Giulia Benite (Mônica), Kevin Vechiatto (Cebolinha), Laura Rauseo (Magali) e Gabriel Moreira (Cascão). Entre os adultos estão Monica Iozzi como a Dona Luísa, Paulo Vilhena como seu Cebola, Ravel Cabral como Homem do Saco.

Dirigido por Daniel Rezende, o longa tem estreia programada para 27 de junho de 2019. A produção é da Biônica Filmes, Quintal Digital, Latina Estudio e Mauricio de Sousa Produções, em coprodução com Paris Entretenimento e Paramount Pictures.