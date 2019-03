Rodrigo Hilbert estreia nova temporada de 'Tempero de Família'

Rodrigo Hilbert comemorou na segunda-feira, 11, pelo Instagram, a estreia da nova temporada do seu programa Tempero de Família, que foi ar no mesmo dia pela GNT, às 21h30. O apresentador publicou uma foto ao lado da chefe de cozinha Mônica Rangel, com quem preparou um prato com tutu de feijão, rolinho de couve, farofa de torresmo, frango, crispy de jiló e arroz.

Hilbert viajou para o povoado Visconde de Mauá, em Resende, no Rio de Janeiro, para falar com a profissional. Isso porque esta nova edição de Tempero de Família vai mostrar a culinária de famílias que trocaram o ritmo frenético das metrópoles pela calma das cidades do interior.

"Hj começa a temporada do nosso Tempero de Família Visconde de Mauá!! Quero agradecer minha amiga @chefmonicarangel por todo o carinho!!!", escreveu o ator e apresentador em postagem no Instagram.