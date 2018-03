Rodrigo Faro lamenta morte da avó: 'Vou te amar para sempre'

Por conta disso, ele cancelou a gravação do Hora do Faro que seria realizada nesta quinta - Foto: Estrelando

Nesta quinta-feira, 8, Rodrigo Faro publicou uma homenagem em seu Instagram a sua avó, Benedicta Lourdes Alcazar, que morreu aos 94 anos, de morte natural.

"Descansa em paz, minha vó Di querida. Obrigado por ter feito de mim o homem que sou. Vou te amar para sempre, vó. Cuida do seu netinho aí em cima, como a senhora sempre fez!", escreveu ele na legenda de várias fotos ao lado da avó.

Por conta disso, ele cancelou a gravação do Hora do Faro que seria realizada nesta quinta. De acordo com a assessoria do apresentador, o enterro de Benedicta ocorre nesta quinta às 17h no Cemitério Vila Mariana.