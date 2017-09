Rock in Rio: Republica apresenta novo álbum no Palco Sunset

São poucas que têm oportunidades como esta: tocar um álbum novo (Brutal & Beautiful saiu na sexta-feira, 22) em um festival como o Rock in Rio. Foi o que o Republica fez, na tarde deste domingo, 24, no Palco Sunset.

A escolha é justificável mas arriscada - 10 músicas das 11 onze do disco estiveram no setlist, de um total de 12 (Time to Pay e El Diablo, que encerrou o show, foram as exceções).

O resultado foi um show correto e bem ensaiado, porém com poucas conexões com a plateia que em sua maioria manteve o clima de piquenique reinante do Rock in Rio (gente sentada bem perto dos palcos). Em comparação aos outros dias, havia menos gente na Cidade do Rock como um todo, é importante notar. Houve também problemas no som durante o show, com os quais a banda soube lidar.

Brutal & Beautiful foi gravado nos EUA, e a banda segue para a Europa em dezembro para abrir três shows de Alice Cooper - outro mérito do grupo.

A banda paulistana é formada por Leo Beling (vocal), Luiz Fernando Vieira e Jorge Marinhas (guitarras), Marco Vieira (baixo) e Mike Maeda (bateria). Essa foi a terceira participação do Republica no Rock in Rio.

