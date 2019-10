Rock in Rio deve ganhar edição no Chile

O Rock in Rio deve ganhar uma edição em Santiago, capital do Chile, em 2021. O presidente do festival, Roberto Medina, assinou neste sábado, 5, uma carta de intenções com o empresário chileno Felipe Araya para preparar o evento. Essa seria a quarta a cidade a receber o festival, depois de Lisboa, Madri e Las Vegas. Uma comitiva do governo e de empresários chilenos está na Cidade do Rock para conhecer a operação e também se reuniu com o governador do Rio, Wilson Witzel, para saber mais sobre as iniciativas locais de apoio aos grandes eventos.