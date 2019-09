Rock In Rio 2019: Weezer faz show animado para ninguém esquentar a cabeça

A estreia do Weezer no Rock in Rio já vem em ritmo brasileiro. Sexta-feira, 27, a banda de Los Angeles passou pelo auditório do Ibirapuera, em São Paulo, em uma apresentação que misturou canções próprias com covers.

Não foi diferente no Palco Mundo. Repleto de covers, a apresentação com início mais que pontual levantou o público com Africa, de Toto, e Take on Me, do A-ha. O vocalista Rivers Cuomo se sentiu em casa e conversou com o público em português: "Finalmente, estamos muito felizes em tocar aqui."

Entre os sucessos da banda, Weezer divertiu o público com Buddy Hole e In The Garage. Happy Together e Lithium do Nirvana instauram um clima de tranquilidade, diante de uma plateia que precisava descansar para a última atração da noite, o show do Foo Fighters.

Também teve espaço para novidade. Com lançamento previsto para o ano que vem, Van Weezer será o 15º álbum da banda e a música The End of The Game trouxe uma pegada mais metal para o show.