Aos 62 anos, Roberto Justus será avô pela primeira vez. Fran Fischer, atriz da novela O Rico e Lázaro, da Record TV, e mulher de Ricardo Justus, filho mais velho do apresentador, anunciou a gravidez por meio de seu perfil no Instagram.

"Entendi que a vida é um milagre quando ouvi seu coraçãozinho batendo dentro de mim. Amor infinito!", escreveu ela na legenda da imagem, em que aparece com a mão na barriga.

Ricardo é fruto do primeiro matrimônio de Justus, com a empresária Sasha Crysman. Fabiana Justus é outra filha dos dois. O empresário também é pai de Luiza, de sua segunda união, com Gisela Prochaska, e de Rafaella, do casamento com Ticiane Pinheiro. Hoje, Justus é casado com a modelo Ana Paula Siebert.