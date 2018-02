Roberta Miranda discute ao vivo com jornalista da RedeTV!

Roberta Miranda se envolveu em um bate-boca ao vivo no programa A Tarde É Sua, de Sônia Abrão, na sexta-feira, 9.

Tudo começou por conta de um suposto ataque de estrelismo de Roberta, contado pelo jornalista Felipeh Campos, alegando que ela teria dado um "piti" e destratado funcionários em um hotel.

Por telefone, a cantora afirmou que ficou sabendo do boato por meio de sua advogada, afirmando que tratava-se de uma mentira. Contou que possui alergia a carpetes e desinfetantes, o que por vezes a leva a pedir para trocar de quarto, ou até mesmo de hotel. "Jamais cometeria uma indelicadeza dessas com quem quer que seja, principalmente vindo de uma pessoa que eu não tenho intimidade", disse.

Em dado momento, Felipeh começou a falar com a cantora. Quando citou que ele havia sido autor da notícia, Roberta o cortou: "Eu sei que foi você, Felipeh. Com você eu não quero muito papo, não. Meu negócio aqui é com a Sônia, que é minha amiga. Eu acho que você, cara, deveria ter ligado para a Célia...".

Neste momento, Felipeh se invocou: "Não, 'cara', não! 'Cara' não senhor. Sabe por que não 'cara'? Porque você só tá confirmando o barraco que você deu no hotel! Eu sempre tratei você com muitíssimo respeito. Sempre te chamei de 'A Majestade, o Sabiá'. Em nenhum momento eu afirmei, eu simplesmente disse que o espaço estaria aberto para você se manifestar em todos os sentidos. Então não vem me chamar de 'cara', me respeite da mesma forma como eu sempre respeitei o seu trabalho."

Roberta tentou respondê-lo por diversas vezes, mas Felipeh não deu brecha. "Eu não vou ouvir. Não vou te ouvir! 'Cara' não! 'Cara' não! Eu tenho um nome, meu nome é Felipe! Eu não vou te ouvir. Não vou te ouvir!"

"Quando a gente fala 'cara', não fala para denegrir nada. Isso é gíria", disse Roberta, explicando-se. "Mas eu não te conheço! Acho que você foi muito desonrosa comigo", rebateu ele. "Posso falar?", interviu Roberta, até que pudesse novamente ter a voz.

Ambos também discutiram a respeito do fato de que o jornalista supostamente não teria entrado em contato com a cantora ou sua representante. Por fim, puseram panos quentes na situação, intermediados por Sônia.

"Felipeh, é assim. Bem pausado: Felipeh, me desculpe, meu amor. Te peço desculpas porque a gente sai de uma injustiça e 'bate' em você, isso é natural. Fiquei um pouco chateada com você. Me desculpa, cara", disse Roberta.

"Você também me desculpe, eu me exaltei. Te adoro", respondeu ele.