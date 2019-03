Roberta Miranda defende Bruna Marquezine: 'É difícil ser bonita, rica e famosa'

Roberta Miranda usou o Instagram para sair em defesa de Bruna Marquezine. A atriz apagou a conta dela na rede social na terça-feira, 5, durante as comemorações do carnaval. No mesmo dia, Anitta e Neymar apareceram juntos em um camarote. No Instagram, a cantora chegou a negar envolvimento dela com o jogador.

Na quarta-feira, 6, Roberta Miranda fez um longo texto sobre Bruna, com uma foto da atriz quando criança. "Quem é esta menina? Será que era flor? Por que será que virou espinho? Por que será?", indaga a sertaneja.

A cantora considera que Bruna incomoda muita gente invejosa: "Creio que a flor muito pequenina não incomodava tanto, ainda estava se tornando planta, criando raízes, fortalecendo o caule, pois em seguida já brotava com suas sementes, espalhava, ano após ano, flores em um jardim chamado: ofício de uma atriz".

Roberta Miranda confessou que não conhece Bruna pessoalmente e que jamais tomou um café com ela. "Observar a crueldade, avalanches de inveja em cima dela, me dá tristeza. É difícil neste País ser bonita, rica, famosa, etc. Minha mãe dizia: 'Filha, quem come com porcos, farelo come'. Bruna é uma mulher culta. E ao meu ver tem o cara de verdade a hora que ela bem entender", afirmou.

A cantora finaliza justificando a publicação e mandando uma mensagem para Bruna: "Levante sua taça! Você pode! Só escrevi porque me dói ler tantos absurdos sobre você e outras pessoas que estiveram no mesmo barco e são agredidas".

