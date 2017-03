Robert Plant canta 'Kashmir' ao vivo pela primeira vez em 10 anos

Na última quarta-feira, 14, Robert Plant apareceu de surpresa durante a apresentação do violinista Nigel Kennedy para cantar Kashmir, clássico da banda britânica.

O ex-Led Zeppeling também fez um cover de Hey Joe. A apresentação de gala foi anunciada como Nigel Kennedy e amigos e contou com artistas em sua maioria clássicos.

O site LedZepNews gravou o áudio das apresentações de Plant. Antes de cantar Kashmir pela primeira vez desde a reunião do Led Zeppelin, em 2007, na O2 Arena, também em Londres, Plant explicou que ele conheceu Kennedy enquanto trabalhava no disco Fate of Nations, em 1992.

