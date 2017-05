Robert De Niro estreia na HBO em 'O Mago das Mentiras'

Em 2008, o investidor e consultor financeiro Bernie Madoff ocupou as manchetes do mundo todo quando foi preso por ter cometido uma das maiores fraudes financeiras da história dos Estados Unidos.

Com estreia no dia 20 de maio, às 22h, O Mago das Mentiras ("The Wizard of Lies") revela como funcionavam os investimentos no esquema de pirâmide de Bernie Madoff - suas fraudes, mentiras e trapaças - e como sua mulher e seus filhos foram arrastados para o foco desse escândalo. A produção é da HBO Films.

Robert De Niro estrela a sua primeira produção da HBO como o patriarca Bernie Madoff. Também no seu primeiro trabalho na HBO, Michelle Pfeiffer interpreta Ruth Madoff, esposa de Bernie e parceira involuntária dos acontecimentos que levaram à falência centenas de instituições e pessoas, bem como Bernie Madoff, e à destruição da sua família.

O filme baseado no livro de Diana B. Henriques "The Wizard of Lies: Bernie Madoff and the Death of Trust", que foi elaborado a partir de mais de 100 entrevistas, incluindo as primeiras realizadas com Madoff depois da prisão. O livro "Truth and Consequences", de Laurie Sandell, também foi usado como fonte adicional de informações para o filme.

