Rita Lee está entre indicados ao Prêmio Jabuti

Com Rita Lee, uma Autobiografia, entre os livros selecionados como a melhor biografia, a Câmara Brasileira do Livro divulgou resultados da primeira fase do Prêmio Jabuti 2017, a mais importante premiação literária do País, nesta terça-feira, 3.

O livro assinado pela roqueira também foi indicado na categoria de melhor capa.

Na principal categoria, de romance, estão indicados: A Tradutora (Cristovão Tezza), Como se Estivéssemos em Palimpsesto de Putas (Elvira Vigna), Descobri que Estava Morto (J. P. Cuenca), Machado ( Silviano Santiago), O Marechal de Costas (José Luiz Passos), O Tribunal da Quinta-feira (Michel Laub), Outros Cantos (Maria Valéria Rezende), Simpatia Pelo Demônio (Bernardo Carvalho), Soy Loco Por Ti America (Javier Arancibia Contreras) e Tristorosa (Eugen Weiss).

Na 59ª edição do prêmio, foram 2.346 inscritos, então selecionados entre os finalistas em 29 categorias. Duas delas são inéditas: neste ano de 2017, o Jabuti também irá premiar nas categorias de histórias em quadrinhos e livro brasileiro publicado no exterior.

A cerimônia de entrega dos prêmios será realizada em 30 de novembro, no Auditório Ibirapuera.

Confira, abaixo, a lista com os indicados:

ADAPTAÇÃO

Título: A Casa à Beira do Abismo - Autor: William Hope Hodgson / Tradução e Adaptação: Heloisa Prieto e Victor Scatolin - Editora: Papirus 7 Mares

Título: A Ilha do Tesouro - Autor(a): Rodrigo Machado - Editora: FTD Educação

Título: As Aventuras de Sargento Verde - Autor(a): Helena Gomes - Editora: Editora Biruta

Título: Branca de Neve - Autor(a): Gil Veloso - Editora: Editora Pulo do Gato

Título: Cordéis de Arrepiar Europa - Autor(a): Marco Haurélio - Editora: Editora IMEPH

Título: Duas Lendas Indígenas de Amor - Autor(a): Fernando Paixão - Editora: Editora IMEPH

Título: O Príncipe Desencantado - O Dia em que Chapeuzinho Vermelho desencalhou - Autor(a): Mônica Martins - Editora: Scortecci Editora

Título: Romeu e Julieta - Autor(a): Walcyr Carrasco - Editora: Editora Moderna

Título: Samba de uma noite de Verão - Autor(a): Renato Forin Jr. - Editora: KAN Editora

Título:Viagens de Gulliver - Autor(a): Ronaldo Simões Coelho - Editora: FTD Educação

CIÊNCIAS DA NATUREZA, MEIO AMBIENTE E MATEMÁTICA

Título: A espiral da morte - Autor(a): Claudio Angelo - Editora: Companhia das Letras

Título: A simples beleza do inesperado - Autor(a): Marcelo Gleiser - Editora: Record

Título: Abelhas sem ferrão do Brasil - Autor(a): Marilda Cortopassi Laurino e Paulo Nogueira-Neto - Editora: Editora da Universidade de São Paulo

Título: Abrolhos - Terra e Mar - Autor(a): Rafael Duarte e Jaime Portas Vilaseca - Editora: Bambalaio

Título: Energia e Sustentabilidade - Autor(a): Arlindo Philippi Jr, Lineu Belico dos Reis - Editora: Editora Manole

Título: Nosso Pampa Desconhecido - Autor(a): Luiza Chomenko e Glayson Ariel Bencke - Editora: Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul

Título: O Universo Escuro - Autor(a): Larissa Carlos de Oliveira Santos - Editora: Editora Kiron

Título: Os cientistas da minha formação - Autor(a): Mario Novello - Editora: Editora Livraria da Física

Título: Plantas e civilização: fascinantes histórias da etnobotânica - Autor(a): Luiz Mors Cabral - Editora: Edições de Janeiro

Título: Um Pouco da Física do Cotidiano: Se o ar quente sobe, por que é frio nas montanhas e quente no litoral? - Autor(a): Otaviano Helene - Editora: Editora Livraria da Física

ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, NEGÓCIOS, TURISMO, HOTELARIA E LAZER

Título: A crise de crescimento do Brasil - Autor(a): Fundação Getúlio Vargas - FGV/IBRE - Regis Bonelli e Fernando Veloso (Orgs.) - Editora: Elsevier Editora

Título: A crise fiscal e monetária Brasileira - Autor(a): Edmar Bacha - Editora: Civilização Brasileira

Título: Anatomia de um desastre - Autor(a): Claudia Safatle, João Borges e Ribamar Oliveira - Editora: Companhia das Letras

Título: Brasil Saúde Amanhã: População, Economia e Gestão - Autor(a): Paulo Gadelha, José Carvalho de Noronha, Sulamis Dain, Telma Ruth Pereira (organizadores) - Editora: Editora Fiocruz

Título: Como matar a Borboleta-azul: Uma Crônica da era Dilma - Autor(a): Monica Baumgarten de Bolle - Editora: Intrínseca

Título: Executivos Negros: Racismo e Diversidade no Mundo Empresarial - Autor(a): Pedro Jaime - Editora: Editora da Universidade de São Paulo

Título:Finanças Públicas - Autor(a): Felipe Salto e Mansueto Almeida - Editora: Editora Record

Título: Monitoramento e Avaliação de Programas Sociais: Uma Introdução aos Conceitos e Técnicas - Autor(a): Paulo de Martino Jannuzzi - Editora: Alínea

Título: O Tempo de Keynes e os Tempos do Capitalismo - Autor(a): Luiz Gonzaga Belluzzo - Editora: Editora Contracorrente

Título: Por que fazemos o que fazemos? - Autor(a): Mario Sergio Cortella - Editora: Planeta

ILUSTRAÇÃO

Título:A Saga do Iconoclasta Zé Ferino - Ilustrador(a): Horácio Gama - Editora: SESI-SP Editora

Título: De A a Z, Eróticas - Ilustrador(a): Caio Borges - Editora: Laranja Original

Título: Knispel: Retrospectiva 1950-2015 - Ilustrador(a): Gershon Knispel - Editora: Editora Maayanot

Título: Macunaíma - Ilustrador(a): Mariana Zanetti - Editora: FTD Educação

Título: Mãe - Ilustrador(a): Anna Cunha - Editora: Miguilim

Título: Orgia dos Loucos - Ilustrador(a): Mariana Fujisawa - Editora: Editora Kapulana

Título: Outras Meninas - Ilustrador(a): Manu Cunhas - Editora: Independente

Título: Plantas e Civilização: Fascinantes Histórias da Etnobotânica - Ilustrador(a): Carol Engel - Editora: Edições de Janeiro

Título: Pó de Lua nas Noites em Claro - Ilustrador(a): Clarice Freire - Editora: Intrínseca

Título: Rio Sketchbook - Ilustrador(a): Eduardo Bajzek - Editora: Marte Cultura e Educação

JUVENIL

Título: A Menina dos Sonhos de Renda - Autor(a): Marília Lovatel - Editora: Editora Moderna

Título: Cecília que Amava Fernando - Autor(a): Caio Riter - Editora: Editora da Cidade

Título: Dentro de Mim Ninguém Entra - Autor(a): José Castello - Editora: Berlendis & Vertechia

Título: Heróis e suas jornadas - 10 Contos Mitológicos - Autor(a): Rosana Rios - Editora: Editora Melhoramentos

Título: Lua de Vinil - Autor(a): Oscar Pilagallo - Editora: Companhia das Letras

Título: O Caderno da Avó Clara - Autor(a): Susana Ventura - Editora: SESI-SP Editora

Título: O Mágico do Barro Preto - Autor(a): Tiago de Melo Andrade - Editora: Editora Melhoramentos

Título: Quando Tudo Muda - Autor(a): Regina Drummond e Shirley Souza - Editora: Panda Books

Título: Um Grito de Liberdade - A saga de Zumbi dos Palmares - Autor(a): Álvaro Cardoso Gomes e Rafael Lopes de Sousa - Editora: Editora Moderna

Título: Vozes Ancestrais - Autor(a): Daniel Munduruku - Editora: FTD Educação

LIVRO BRASILEIRO PUBLICADO NO EXTERIOR

Título: A Cup Of Rage - Autor(a): Raduan Nassar - Editora: Penguin Random House Uk - Editora Internacional: Penguin Random House Uk

Título: Ancient Tilage - Autor(a): Raduan Nassar - Editora: Penguin Random House Uk - Editora Internacional: Penguin Random House Uk

Título: Atención al Nacimiento Humanizado - Basado en Evidencias Científicas - Autor(a): Hugo Sabatino - Editora: Oliver Print S.a. - Editora Internacional: Oliver Print

Título: Brasil - Una Biografia - Autor(a): Lilia Moritz Schwarcz e Heloisa Murgel Starling - Editora: Penguin Random House Grupo Editorial - Editora Internacional: Penguin Random House Grupo Editorial

Título: Broda Zalana Krwia - Autor(a): Daniel Galera - Editora: Rebis - Editora Internacional: Rebis

Título: El Vuelo de Madrugada - Autor(a): Sérgio Sant'anna - Editora: Hueders - Editora Internacional: Hueders

Título: Enigmas of Spring - Autor(a): João Almino - Editora: Dalkey Archive Press - Editora Internacional: Dalkey Archive Press

Título: Mijn Duitse Broer - Autor(a): Chico Buarque - Editora: Penguin Random House Uk - Editora Internacional: De Bezige Bij

Título: Vég - Autor(a): Fernanda Torres - Editora: Libri Kiadó - Editora Internacional: Libri Kiadó

Título: Xangô Z Baker Street - Autor(a): Jô Soares - Editora: Rebis - Editora Internacional: Rebis

PSICOLOGIA, PSICANÁLISE E COMPORTAMENTO

Título: A Clínica Psicanalítica em Face da Dimensão Sociopolítica do Sofrimento - Autor(a): Miriam Debieux Rosa - Editora: Editora Escuta

Título: A Paciente, a Analista e o Dr. Green: Uma Aventura Psicanalítica - Autor(a): Silvia Lobo e Cristina M. Bassi - Editora: Zagodoni

Título: Amar a Si Mesmo e Amar o Outro. Narcisismo e Sexualidade na Psicanálise Contemporânea - Autor(a): Joel Birman et al. - Editora: Zagodoni

Título: Combate à Vontade de Potência - Autor(a): Marcelo Checchia - Editora: Annablume

Título: De que Cor Será Sentir? : Método Psicanalítico na Psicose - Autor(a): Marina de Oliveira Costa - Editora: Manole Editora

Título: Desafios Atuais das Práticas em Hospitais e nas Instituições de Saúde - Autor(a): Michele Kamers, Heloísa Helena Marcon e Maria Lívia Tourinho Moretto (orgs.) - Editora: Editora Escuta

Título: Ditadura Civil-militar no Brasil. O que a Psicanálise tem a Dizer - Autor(a): Maria Auxiliadora de Almeida Cunha Arantes e Flávio Carvalho Ferraz (orgs.) - Editora: Editora Escuta / Sedes Sapientiae

Título: Fragmentos - sobre o que se escreve de uma psicanálise - Autor(a): Luciana K. P. Salum - Editora: Iluminuras

Título: O Adolescente e a Internet: Laços e Embaraços no Mundo Virtual - Autor(a): Cláudia Prioste - Editora: Editora da Universidade de São Paulo / FAPESP

Título: O Terceiro Tempo do Trauma - Autor(a): Eugênio Canesin Dal Molin - Editora: Editora Perspectiva

ROMANCE

Título: A Tradutora - Autor(a): Cristovão Tezza - Editora: Record

Título: Como se Estivéssemos em Palimpsesto de Putas - Autor(a): Elvira Vigna - Editora: Companhia das Letras

Título: Descobri que Estava Morto - Autor(a): J. P. Cuenca - Editora: Tusquets

Título: Machado - Autor(a): Silviano Santiago - Editora: Companhia das Letras

Título: O Marechal de Costas - Autor(a): José Luiz Passos - Editora: Companhia das Letras

Título: O Tribunal da Quinta-feira - Autor(a): Michel Laub - Editora: Companhia das Letras

Título: Outros Cantos - Autor(a): Maria Valéria Rezende - Editora: Companhia das Letras

Título: Simpatia Pelo Demônio - Autor(a): Bernardo Carvalho - Editora: Companhia das Letras

Título: Soy Loco Por Ti America - Autor(a): Javier Arancibia Contreras - Editora: Companhia das Letras

Título: Tristorosa - Autor(a): Eugen Weiss - Editora: @linkeditora

ARQUITETURA, URBANISMO, ARTES E FOTOGRAFIA

Título: A Modernidade Impressa: Artistas Ilustradores da Livraria do Globo - Porto Alegre - Autor(a): Paula Ramos - Editora: Editora da UFRGS

Título: Carlos Leão - Arquitetura - Autor(a): Jorge Czajkowski e Roberto Conduru - Editora: Bazar do Tempo / Dois Um

Título: Desenho da Utopia - Autor(a): Ruy Teixeira e Jayme Vargas - Editora: Editora Olhares

Título: Guia da Arquitetura do Rio de Janeiro / Rio de Janeiro Architectural Guide - Autor(a): Maria Helena Salomon, Gustavo Rocha-Peixoto, Marcos Moraes de Sá, Farès El-Dahdah, Mozart Vitor Serra, Claudia Carvalho, Claudia Brack, Carlos Eduardo Comas - Editora: Bazar do Tempo

Título: Jayme C. Fonseca Rodrigues: Arquiteto - Autor(a): Hugo Segawa - Editora: BEI Editora

Título: João Kon, Arquiteto - Autor(a): Abilio Guerra, Luis Espallargas Gimenez, Fernando Serapião, Nelson Kon - Editora: Romano Guerra Editora

Título: Lentes da Memória: A descoberta da fotografia de Alberto de Sampaio (1888-1930) - Autor(a): Adriana Martins Pereira - Editora: Bazar do Tempo

Título: Marcel Gautherot, Fotografias - Autor(a): Samuel Titan Jr e Sergio Burgi - Editora: IMS

Título: Millôr: obra gráfica - Autor(a): Cássio Loredano, Julia Kovensky e Paulo Roberto Pires - Editora: IMS

Título: Pasolini, do neorrealismo ao cinema poesia - Autor(a): Davi Kinski - Editora: Laranja Original

BIOGRAFIA

Título: Caio Prado Júnior: Uma biografia política - Autor(a): Luiz Bernardo Pericás - Editora: Boitempo

Título: Diário de Francisco Brennand: O nome do livro e o nome do outro - Autor(a): Francisco Brennand - Editora: Inquietude Brennand Fortes Produções Culturais

Título: Diários da Presidência 1997 - 1998 (volume 2) - Autor(a): Fernando Henrique Cardoso - Editora: Companhia das Letras

Título: Enquanto Houver Champanhe, Há Esperança: Uma biografia de Zózimo Barrozo do Amaral - Autor(a): Joaquim Ferreira dos Santos - Editora: Intrínseca

Título: Frei Betto: biografia - Autor(a): Américo Freire e Evanize Sydow - Editora: Civilização Brasileira

Título: Jango e eu: Memórias de um exílio sem volta - Autor(a): João Vicente Goulart - Editora: Civilização Brasileira

Título: Rita Lee, uma autobiografia - Autor(a): Rita Lee - Editora: Globo Livros

Título: Roberto Civita: O dono da banca - Autor(a): Carlos Maranhão - Editora: Companhia das Letras

Título: Xica da Silva: a Cinderela Negra - Autor(a): Ana Miranda - Editora: Record

Título: Yara Amaral: A operária do teatro - Autor(a): Eduardo Rieche - Editora: Tinta Negra Bazar Editorial

CIÊNCIAS HUMANAS

Título: A desordem mundial - Autor(a): Luiz Alberto Moniz Bandeira - Editora: Civilização Brasileira

Título: A Grande Estratégia do Brasil - Discursos, Artigos e Entrevistas da Gestão no Ministério da Defesa (2011-2014) - Autor(a): Celso Amorim - Editora: Unesp

Título: A Nervura do Real II - Autor(a): Marilena Chaui - Editora: Companhia das Letras

Título: A palavra no espelho - os reflexos da imagem no barroco mineiro - Autor(a): Cristina Ávila - Editora: ICAM - Instituto Cultural Amilcar Martins

Título: A radiografia do golpe: entenda como e por que você foi enganado - Autor(a): Jessé Souza - Editora: Leya

Título: A tentação fascista no Brasil: Imaginário de dirigentes e militares - Autor(a): Hélgio Trindade - Editora: Editora da UFRGS

Título: Ciclos anuais no Rio Tiquié - pesquisas colaborativas e manejo ambiental no noroeste Amazônico - Autor(a): Aloisio Cabalzar - Editora: Instituto Socioambiental

Título: Novas faces da vida nas ruas - Autor(a): Taniele Rui, Mariana Martinez e Gabriel Feltran (orgs.) - Editora: EDUFSCAR

Título: Peter Hansen Hajstrup - Viagem ao Brasil (1644-1654) - Autor(a): Benjamin Nicolaas Teensma, Bruno Romero Ferreira Miranda e Lucia Furquim Werneck Sodré (organizadores) - Editora: Cepe Editora

Título: Rei do Congo - Autor(a): José Ramos Tinhorão - Editora: Editora 34

Título: Trópicos Utópicos - Autor(a): Eduardo Giannetti - Editora: Companhia das Letras

DIREITO

Título: A "tradução" de Lombroso na Obra de Nina Rodrigues: O racismo como base estruturante da Criminologia Brasileira - Autor(a): Luciano Góes - Editora: Revan

Título: A Performance no Direito Tributário - Autor(a): Luciano Gomes Filippo - Editora: Almedina

Título: As Marcas do Cárcere - Autor(a): Leandro Ayres França - Editora: IEA Editora

Título: Comentários ao Código de Processo Civil - Coleção Completa 17 Volumes - Autor(a): Diretor: Luiz Guilherme Marinoni, Coords.: Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero - Editora: Revista dos Tribunais

Título: Controle judicial de uma administração pública complexa: A experiência estrangeira na Adaptação da Intensidade do Controle - Autor(a): Eduardo Jordão - Editora: Malheiros

Título: História Oral do Supremo - Autor(a): Fernando de Castro Fontainha, Marco Aurélio Vannucchi Leme de Mattos, Carlos Victor Nascimento dos Santos - Editora: FGV Direito Rio

Título: Jurimetria: Como a estatística pode reinventar o Direito - Autor(a): Marcelo Guedes Nunes - Editora: Thomson Reuters

Título: O Direito Penal da Guerra às Drogas - Autor(a): Luis Carlos Valois - Editora: Editora Dplácido

Título: Os Direitos da Mulher e da Cidadã por Olímpia de Gouges - Autor(a): Dalmo de Abreu Dallari - Editora: Saraiva

Título: Teoria da Argumentação Juridica - Autor(a): Fábio Shecaira e Noel Struchiner - Editora: Contraponto Editora

EDUCAÇÃO E PEDAGOGIA

Título: A Instrução Pública nas Vozes dos Portadores de Futuros (Brasil - Séculos XIX e XX) - Autor(a): Carlos Monarcha - Editora: EDUFU

Título: A Maior Zoeira na Escola: Experiências Juvenis na Periferia de São Paulo - Autor(a): Alexandre Barbosa Pereira - Editora: Editora UNIFESP

Título: Alfabetização: A questão dos métodos - Autor(a): Magda Soares - Editora: Editora Contexto

Título: Currículos Integrados no Ensino Médio e na Educação Profissional: Desafios, Experiências e Propostas - Autor(a): Francisco de Moraes e José Antonio Küller - Editora: Editora Senac São Paulo

Título: Diversidade na Educação. Implicações Curriculares - Autor(a): Alípio Casali e Suely Dulce de Castilho - Editora: EDUC - Editora da PUC-SP

Título: Educação Física e Esporte no Século XXI - Autor(a): Wagner Wey Moreira e Vilma L. Nista-piccolo (orgs.) - Editora: Papirus Editora

Título: Educação Inclusiva: Para todos ou para cada um? Alguns paradoxos (in)convenientes - Autor(a): Kelly Cristina Brandão da Silva - Editora: Editora Escuta

Título: Educação Média Profissional no Brasil: Situação e Caminhos - Autor(a): Simon Schwartzman - Editora: Fundação Santillana

Título: História da Alfabetização no Brasil - Autor(a): Maria Luiza Marcílio - Editora: Editora da Universidade de São Paulo

Título: Histórias de Pedagogia, Ciência e Religião: Discursos e Correntes de Cá e do Além-mar - Autor(a): Maria Juraci Maia Cavalcante - Editora: Edições UFC

ENGENHARIAS, TECNOLOGIAS E INFORMÁTICA

Título: Acústica de Salas - Projeto e Modelagem - Autor(a): Eric Brandão - Editora: Editora Blucher

Título: Banda Larga no Brasil: Passado, presente e futuro - Autor(a): Peter Knight, Flávio Feferman e Nathalia Foditsch - Editora: Figurati

Título: Fundamentos Básicos da Qualidade Aplicados ao Setor Industrial e de Serviços - Autor(a): José Eduardo Ferreira de Oliveira - Editora: Empresa Corisco Editora Gráfica Comércio e Indústria de Equipamentos

Título: História da Computação - Autor(a): Raul Sidnei Wazlawick - Editora: Elsevier Editora

Título: Introdução à Computação - Hardware, Software e Dados - Autor(a): André C. P. L. F. de Carvalho e Ana Carolina Lorena - Editora: LTC

Título: Introdução à Engenharia de Produção - Conceitos e Casos Práticos - Autor(a): Orlando Roque da Silva e Délvio Venanzi - Editora: LTC

Título: Introdução à Mineração de Dados: Com aplicações em R - Autor(a): Leandro Augusto da Silva, Sarajane Marques Peres e Clodis Boscarioli - Editora: Elsevier Editora

Título: Lições em Mecânica das Estruturas: Dinâmica - Autor(a): Carlos Eduardo Nigro Mazzilli , João Cyro André, Miguel Luiz Bucalem e Sérgio Cifú - Editora: Editora Blucher

Título: Nanotecnologia Experimental - Autor(a): Henrique Eisi Toma, Delmárcio Gomes da Silva e Ulisses Condomitti - Editora: Editora Blucher

Título: Química Orgânica Experimental: Uma abordagem de Química Verde - Autor(a): Arlene G. Corrêa, Kleber T. de Oliveira, Márcio W. Paixão e Timothy J. Brocksom - Editora: Elsevier Editora

INFANTIL

Título: A Fantasia da Família Distante - Autor(a): Stella Maris Rezende - Editora: Globinho

Título: A Outra História de Chapeuzinho Vermelho - Autor(a): Jean-Claude Alphen - Editora: Editora Salamandra

Título: Abrapracabrasil! - Autor(a): Fernando Vilela - Editora: Brinque-Book

Título: Adélia - Autor(a): Jean-Claude Alphen - Editora: Editora Pulo do Gato

Título: Birigüi - Autor(a): Mauricio Meirelles - Editora: Miguilim

Título: A Boca da Noite - Autor(a): Cristino Wapichana - Editora: Zit Editora (Meneghetti's Gráfica e Editora)

Título: Drufs - Autor(a): Eva Furnari - Editora: Editora Moderna

Título: João, Joãozinho, Joãozito - Autor(a): Claudio Fragata - Editora: Record

Título: Se Eu Fosse... Um bicho, uma planta ou até um objeto, minha vida seria muito diferente. - Autor(a): Luisa Massarani - Editora: Publifolha Editora: Selo Publifolhinha

Título: Um Dia, Um Rio - Autor(a): Leo Cunha e André Neves - Editora: Editora Pulo do Gato

POESIA

Título: A Palavra Algo - Autor(a): Luci Collin - Editora: Iluminuras

Título: Carcaça - Autor(a): Josoaldo Lima Rêgo - Editora: 7 Letras

Título: Dobres Sobre a Luz - Autor(a): Thiago Ponce de Moraes - Editora: Lumme Editor

Título: Identidade - Autor(a): Daniel Francoy - Editora: Urutau

Título: Livro das Postagens - Autor(a): Carlito Azevedo - Editora: 7letras

Título: Madrigaes Tragicomicos - Autor(a): Glauco Mattoso - Editora: Lumme Editor

Título: O Mar e o Búzio - Autor(a): Bruno Palma - Editora: Com-arte

Título: Quase Todas as Noites - Autor(a): Simone Brantes - Editora: 7letras

Título: Rol - Autor(a): Armando Freitas Filho - Editora: Companhia das Letras

Título: Tempo de Voltar - Autor(a): Mariana Ianelli - Editora: Edições Ardotempo

TRADUÇÃO

Título: Briggflatts - Tradutor(a): Felipe Fortuna - Editora: Topbooks

Título: Conversações com Goethe nos Últimos Anos de Sua Vida: 1823-1832 - Tradutor(a): Mário Luiz Frungillo - Editora: Unesp

Título: Fedro - Tradutor(a): José Cavalcante de Souza - Editora: Editora 34

Título: Lessing: obras, crítica e criação - Tradutor(a): J. Guinsburg e Ingrid D. Koudela - Editora: Editora Perspectiva

Título: O Reino - Tradutor(a): André Telles - Editora: Companhia das Letras

Título: Ouça a Canção do Vento / Pinball, 1973 - Tradutor(a): Rita Kohl - Editora: Companhia das Letras

Título: Pequeno Mundo Antigo - Tradutor(a): Ivone Benedetti - Editora: Carambaia

Título: Políbio: História Pragmática - Tradutor(a): Breno Battistin Sebastiani - Editora: Editora Perspectiva

Título: Romeu e Julieta - Tradutor(a): José Francisco Botelho - Editora: Companhia das Letras

Título: Uma outra Juventude: e Dayan - Tradutor(a): Fernando Klabin - Editora: Editora 34

