Rita Lee assina com a Globo Livros para lançar seu novo livro de contos, 'Dropz'

Rita Lee assinou na semana passada o contrato para lançar seu livro de contos, "Dropz", pela Globo Livros. A cantora e escritora esteve na editora, em São Paulo, para decidir os últimos detalhes. A previsão é que a obra seja lançada em agosto e o livro já está em pré-venda.

"Dropz" trará 61 contos da escritora e cantora, todos com ilustrações feitas por ela, incluindo a capa com um autorretrato pintado em 1997. No fim do ano passado, Rita Lee lançou sua autobiografia, que já está sendo editada fora do Brasil.

Veja Também

Comentários